Le palmarès complet de la cérémonie The Best

« LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! »

Comme en 2022, la FIFA a élu Lionel Messi joueur de l’année 2023, durant laquelle il aura tout de même inscrit neuf buts en Ligue 1 et fait souffrir les défenses de MLS connues pour leur solidité. Absent, l’Argentin a vu Thierry Henry, maître de cérémonie, lui voler la vedette – et le trophée – toute la soirée. Pep Guardiola, sacré entraîneur de l’année, et Ederson, élu meilleur gardien, ont fait briller Manchester City. À noter que le portier brésilien n’est pas dans l’équipe type puisque la FIFA, qui a ce problème de cohérence chaque saison, lui a préféré Thibaut Courtois. Kylian Mbappé, dépassé par Messi pour le titre individuel, peut se consoler avec cette place de ce onze honorifique disposé en 3-4-4.

Comme pour le Ballon d’Or, après deux années de règne d’Alexia Putellas, Aitana Bonmatí a été élue meilleure joueuse de l’année. En pleine année de Coupe du monde féminine, Sarina Wiegman, qui a emmené l’Angleterre en finale a, quant à elle, remporté le trophée de meilleure coach pour la deuxième année consécutive. Enfin, Guilherme Madruga a raflé le prix Puskás avant que cette statuette n’atterrisse sur la cheminée de Lamine Camara pour les dix prochaines années.

¡Guilherme Madruga 🇧🇷 se quedó con el premio Puskás 2023 🏅! El jugador de Botafogo-SP fabricó esta chilena desde afuera del área en la Serie B de Brasil. Un disparate total de gol.pic.twitter.com/hbssWP6KjR — VarskySports (@VarskySports) January 15, 2024

Le palmarès

Meilleur joueur : Lionel Messi (Argentine / Inter Miami).

Meilleure joueuse : Aitana Bonmatí (Espagne / Barcelone).

Meilleur gardien : Ederson (Brésil / Manchester City).

Meilleure gardienne : Mary Earps (Angleterre / Manchester United).

Meilleur entraîneur : Pep Guardiola (Manchester City).

Meilleure entraîneuse : Sarina Wiegman (Angleterre).

Onze type masculin : Courtois – Stones, Walker, Dias – Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne – Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius Jr.

Onze type féminin : Earps – Bronze, Greenwood, Carmona – Walsh, Russo, James, Toone, Bonmati – Morgan, Kerr.

Prix Puskás : Guilherme Madruga (Brésil / Botafogo).

Fan Award : la sélection brésilienne.

Le Cameroun bute d'entrée sur la Guinée