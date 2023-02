Leo Messi remporte le titre The Best de joueur de l’année

Alerte au GOAT !

Lionel Messi a reçu le prix The Best de joueur de l’année ce lundi sur la scène de la salle Pleyel, à Paris. Une récompense qu’il doit évidemment à sa Coupe du monde étincelante, dont il a été élu meilleur joueur avec sept buts et trois passes décisives. L’Argentin était en concurrence avec les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé. Troisième en 2020 et deuxième en 2021, La Pulga renoue avec la première place et succède à Robert Lewandowski, récompensé lors des deux dernières années.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

« LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! »

