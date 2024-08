Les favoris au rendez-vous du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions

Le foot le vrai, pas un match amical aux États-Unis.

Alors que Léon Marchand allait récolter ses deuxième et troisième médailles d’or aux JO, les derniers matchs retours du deuxième tour préliminaire de Ligue des champions se sont disputés ce mercredi soir. Et aucun des favoris n’a flanché. Tous se retrouveront au troisième tour préliminaire, le stade auquel Lille entrera dans la compétition face au Fenerbahçe.

Tranquille pour les Norvégiens de Bodø/Glimt, qui ont facilement disposé du champion letton RFS, 4-0 puis 3-1 au match retour. Les vainqueurs surprises de l’AS Roma en Ligue Europa Conference (en 2021 et en 2022) peuvent compter sur leur pépite Jens Hauge, revenu au pays après des piges à Milan et à Francfort. Ils joueront contre le champion polonais Jagiellona, qui s’est qualifié sans trembler face au champion lituanien du FK Panevezys, 4-0 puis 3-1 également.

Aucun souci pour le Dynamo Kiev, qui a facilement écarté le Partizan Belgrade (9-2 en cumulé, quand même), avec des buts de l’inusable international ukrainien Andriy Yarmolenko, 34 ans. Ce sera un choc face aux Rangers au tour suivant. Le Steaua Bucarest, Midtjylland et le PAOK seront également de la partie et affronteront respectivement le Sparta Prague, Ferençvaros et Malmö, avec des matchs allers prévus les 6 et 7 août prochains.

On sera encore trop dans nos JO, désolé.

Pronostic Partizan Belgrade Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions