Lille retrouvera José Mourinho en barrages de la Ligue des champions

Le Spécial Un.

Le LOSC attendait de connaître le vainqueur de la double confrontation entre Fenerbahçe et Lugano pour se projeter sur le troisième tour de qualification à la Ligue des champions. Après leur victoire 4-3 en Suisse à l’aller, les Turcs ont confirmé ce mardi, malgré l’ouverture du score des visiteurs, et se sont imposés 2-1 (6-4 cumulé). Ce sont donc les hommes de José Mourinho qui se dresseront sur la route des Lillois et de Bruno Genesio. Le match aller aura lieu le mardi 6 ou le mercredi 7 août au stade du Hainaut de Valenciennes, tandis que le retour se déroulera le 13 août, à Istanbul.

Le LOSC affrontera Fenerbahçe SK au 3ème tour de qualification de l'UEFA Champions League ➡️ https://t.co/pK8uIzdyAm#UCL pic.twitter.com/yXvus55tSh — LOSC (@losclive) July 30, 2024

En cas de victoire, les Dogues devront encore se farcir un ultime tour de barrages avant de se qualifier pour la phase finale.

Lille en sait plus sur ses probables adversaires européens