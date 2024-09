Les coéquipiers de Haaland en ont marre de signer les ballons de ses triplés

Vous êtes pas contents ? Deux triplés d’affilée.

Privé d’Euro cet été, Erling Haaland est revenu aux fourneaux en pleine forme avec deux triplés inscrits lors des trois premières rencontres de Premier League. Après avoir malmené le promu Ipswich la semaine dernière et West Ham samedi, le Norvégien en est donc à deux ballons ajoutés à sa collection, rien que depuis le début de la saison. Une habitude qui fatigue déjà ses coéquipiers, priés de laisser leur signature à chaque fois que le Norvégien revient aux vestiaires avec une balle sous le bras. « J’en ai marre d’écrire sur ses ballons », s’était plaint l’un d’entre eux la semaine dernière ; « FUCK OFF ! » peut-on lire sur celui de samedi.

Some of Erling Haaland’s team-mates are clearly getting tired of signing the Norwegian’s match balls 😂

One wrote “f*ck off” after Haaland scored his second hat-trick of the season 😅

The players may have to keep getting used to it ✍️ pic.twitter.com/rcrYbH9Y9l

— SPORTbible (@sportbible) September 1, 2024