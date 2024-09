Le coach du Dinamo Zagreb n’a pas résisté à la claque contre le Bayern

La raclée de trop.

Deux jours. C’est le temps qu’aura survécu Sergej Jakirovic, le coach bosnien du Dinamo Zagreb, à la raclée monumentale prise mardi soir sur le terrain du Bayern (9-2). Il avait pourtant réussi à inscrire le nom du club dans l’histoire de la compétition, puisque son équipe est la première de l’histoire à avoir encaissé 9 unités en un seul match.

Mais l’affront est impardonnable, et malgré un bon début de saison en championnat (une troisième place avec 13 points en 6 journées), les dirigeants du club de la capitale croate ont décidé de mettre à la porte celui qui était arrivé il y a un peu plus d’un an à la tête des Lions bleus, et qui avait terminé champion la saison dernière. Son adjoint Sandro Perković le remplacera avant de trouver un nouvel entraîneur.

GNK Dinamo ovim putem želi obavijestiti javnost kako je dogovoren sporazumni raskid ugovora s dosadašnjim trenerom plavih, Sergejom Jakirovićem. Prvu momčad će kratkoročno do odluke o novom dugoročnom trenerskom rješenju voditi dosadašnji član stručnog stožera, Sandro Perković.… pic.twitter.com/7IravCz4Ny — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 19, 2024

Décidément, c’est la journée du siège éjectable.

