The Best : à égalité avec Haaland, Messi quand même sacré meilleur joueur

Vous avez dit « polémique » ?

Les années passent et les trophées individuels font toujours débat. Ce lundi, Lionel Messi a reçu le trophée The Best du meilleur joueur de 2023, au nez et à la barbe d’Erling Haaland. D’après les résultats communiqués par la FIFA, l’Argentin et le Norvégien sont même à égalité avec 48 points chacun à l’issue du vote. Un nouveau scandale à venir ? Pas vraiment car si c’est la première fois qu’un tel scénario survient pour cette cérémonie, les organisateurs avaient déjà tout prévu. Hors de question de sacrer deux joueurs, donc c’est celui qui arrive le plus souvent en tête du classement des votants qui reçoit la statuette, en l’occurence, Messi. Largement même puisqu’il a été plébiscité à 107 reprises contre 64 pour l’avant-centre de Manchester City.

Pourtant, sur la période analysée (du 19 décembre 2022 au 20 août 2023), Haaland a semblé largement dominer son concurrent direct. Pendant que le Norvégien accumulait les buts et les trophées avec Manchester City, dont le triplé Ligue des champions-Premier League-Coupe d’Angleterre, La Pulga quittait Paris avec une petite Ligue 1 pour rejoindre ses amis à l’Inter Miami. L’Argentin a tout de même reçu le plus de votes de la part des capitaines et des supporters, tandis que son cadet l’a emporté chez les entraîneurs et les journalistes.

Une chose est sûre : Kylian Mbappé est bien troisième.

