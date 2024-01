Luis Suárez : « Messi, Alba, Busquets et moi rêvions de prendre notre retraite à Barcelone »

Les flashbacks.

À l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’Inter Miami ce samedi, Luis Suárez s’est souvenu de ses années passées au FC Barcelone avec Leo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Les quatre compères tous réunis en Floride ont vécu leur premier entraînement ensemble aujourd’hui. « Je n’imaginais pas que nous serions à nouveau ensemble parce que je pensais que Leo finirait sa carrière au Barça. En 2019, nous imaginions tout gagner à Barcelone et nous rêvions d’y prendre notre retraite. D’abord je suis parti et ensuite ils sont tous partis après moi », regrette l’Uruguayen.

📸 – Messi back with Suárez, Busquets & Alba, just like old times. pic.twitter.com/MN93FzSmRK — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 13, 2024

Le nouveau numéro 9 de l’Inter Miami reconnaît qu’il n’y a « rien de plus agréable que de jouer avec des amis », avec qui il partage une certaine nostalgie. « C’est agréable de se rappeler les grands moments que nous avons vécus ensemble dans le club dont nous rêvions tous, Barcelone. Aujourd’hui on se retrouve pour une raison différente. Cette image nous rappelle de bons souvenirs et il est temps de le montrer sur le terrain, commente-t-il au sujet d’une photo qui fait réagir sur Twitter. Nous sommes très ambitieux et professionnels, nous sommes engagés. »

Des airs de Petits mouchoirs cette affaire.

