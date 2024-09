Aulas fait une promesse pour les futures échéances des Bleues

Elles nous avaient manqué, les promesses de Jean-Mimi.

C’est un plafond de verre contre lequel se cognent les joueuses françaises depuis bien trop longtemps. Coupe du monde, Euro, et plus récemment les Jeux olympiques, les Bleues butent toujours sur les quarts de finale. Un problème qui devrait bientôt trouver une solution. C’est en tout cas ce que promet Jean-Michel Aulas, désormais vice-président de la FFF et en charge du football féminin.

« C’est la dernière fois qu’on n’y arrive pas »

« On n’avait pas d’excuse. Il y a une très grosse frustration, car tout y était, on avait l’entraîneur que nous souhaitions, on avait les joueuses puisqu’on avait récupéré l’intégralité des blessées qu’on n’avait pas à la Coupe du monde. On a détecté l’origine de notre problème, il est mental, assure l’ancien boss de l’Olympique lyonnais. C’est la dernière fois qu’on n’y arrive pas. »

Alors aux grands maux les grands remèdes pour les Françaises. Selon l’AFP, les Tricolores seront désormais accompagnées d’un préparateur mental. Et pas n’importe lequel : Thomas Sammut, l’ancien préparateur mental du nageur et champion olympique Léon Marchand et qui officie auprès du Stade brestois. Il viendra compléter le staff de Laurent Bonadei avec l’Euro 2025, en Suisse, dans le viseur.

Bien dans sa tête, mieux dans ses crampons ?

Mondial U20 : Les Bleuettes éliminées dès les 8es de finale