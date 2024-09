Scaloni digère mal le penalty accordé à la Colombie

AT le Mercredi 11 Septembre à 15:44 Article modifié le Mercredi 11 Septembre à 15:44

Mauvais perdants, ces Argentins ?

Opposée à la Colombie en qualification pour le Mondial nord-américain, l’Argentine a concédé la défaite ce mardi (2-1) sur un penalty transformé par James Rodriguez à l’heure de jeu. Une défaite « regrettable » pour le sélectionneur Lionel Scaloni, qui remet en cause la qualité de l’arbitrage sur le penalty accordé à ses adversaires, après un contact de Nicolás Otamendi sur Daniel Muñoz.

« Quand un match est si serré, parfois il est défini par ce type d’action et c’est ce qui s’est passé. Ce penalty a décidé du match. Lui et les cinq membres du VAR ont vu penalty, les autres ne l’ont pas vu. Le football est un sport dans lequel il faut regarder ce qu’il y a autour de soi, et ce que Muñoz a fait te dit tout. Il ne proteste à aucun moment. Voilà, il n’y a pas besoin de réfléchir beaucoup. C’est vrai qu’il (l’arbitre) a influencé le jeu », raconte-t-il en après-match, attristé par la tournure des événements. Malgré la défaite, l’Argentine reste solidement installée en tête du groupe, avec deux points d’avance sur son adversaire du soir.

🚨 #ALERTA | 📹 La #COMMEBOL publicó el audio del VAR de la polémica jugada del penal de #Colombia 🇨🇴 vs. #Argentina 🇦🇷 📌 Tras verla en reiteradas oportunidades, el AVAR llama a Piero Maza 🇨🇱 porque hay un “contacto” de #Otamendi a #Muñoz 📌 “El defensor no toca el balón y con… pic.twitter.com/oe9sXbRlXD — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 11, 2024

Au moins, la Colombie a pris sa revanche sur la finale de la Copa América.

