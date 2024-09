Le maire de Bordeaux en remet une couche sur Gérard Lopez

Les deux compères ne verront pas les matchs à côté.

Ce jeudi, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a réitéré ses propos très critiques à l’égard de Gérard Lopez, président controversé des Girondins de Bordeaux depuis la rétrogradation du club en National 2. Une sorte de réponse aux propos tenus par l’homme d’affaires en début de semaine. L’ancien boss du LOSC avait affirmé ne pas être responsable de la descente aux enfers du club. « Franchement, on dirait qu’il y a eu un lavage de cerveau collectif à Bordeaux cet été, comme si je ne voulais pas m’asseoir sur mes 40 millions en attendant que quelqu’un arrive et me donne 40, 20 ou 5 », avait-il affirmé dans une interview à Sud-Ouest.

« Il faut imaginer l’après Lopez »

Au micro de TV7, le maire écologiste n’a pas mâché ses mots. « Il faut imaginer l’après-Lopez, ça me paraît évident. Au-delà de sa personne, c’est le modèle économique qu’il faut changer. On est devenus, hélas, un petit club. Mais il faut expérimenter d’autres formes de gouvernance, plus coopératives et associant davantage les locaux. Mais ce modèle économique qui dépend d’un investisseur et de sa médiocre gestion, puisque c’est le cas, ça ne peut pas continuer. Ce n’est pas qu’un produit de spéculation. Un club de foot fait partie d’un patrimoine d’une ville, nous y sommes très attachés, c’est ce que n’a pas compris Gérard Lopez. Que les Girondins reviennent au Stade Matmut Atlantique, c’est une bonne chose, car jouer à Sainte-Germaine n’était pas durable. »

