Lionel Messi ne fait pas partie de la liste de l’Argentine

Au repos.

Panique en Argentine : Lionel Messi ne fait pas partie de la liste des joueurs convoqués par Lionel Scaloni pour les deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, contre le Chili (5 septembre) et la Colombie (10 septembre). L’absence de l’homme aux 210 capes et 125 buts avec l’Albiceleste suscite forcément des interrogations autour de sa disponibilité et de l’avenir du joueur de 36 ans avec la sélection.

Il s’agit surtout, a priori, d’un choix du joueur, qui n’a pas repris la compétition en MLS en raison d’une blessure, et qui n’a pas joué depuis la Copa América remportée par les Argentins. Sans Messi, mais avec trois joueurs de l’OM : Valentín Carboni, jeune milieu prometteur, Leonardo Balerdi, défenseur central solide, et Gerónimo Rulli, gardien expérimenté. Leurs présences et celle du Lyonnais Nicolas Tagliafico témoignent d’un intérêt croissant de Scaloni pour les talents évoluant en Europe, notamment en Ligue 1.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha 🇨🇱🇨🇴 de eliminatorias de septiembre. ¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 19, 2024

