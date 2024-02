Ada Hegerbeg : « J’ai dû taper du poing sur la table »

Ada Enervée.

Dans un entretien accordé à L’Équipe publié ce dimanche, Ada Hegerberg est revenue sur sa longue période de blessures. La Norvégienne de l’Olympique lyonnais s’est ainsi confiée sur les incertitudes qui ont entouré cette mauvaise passe, à commencer par le manque d’accompagnement ressenti : « Les gens n’ont pas vu ce que j’ai vécu. On m’a mis dans un placard, dans la case « fragile ». Je n’avais jamais été blessée avant et désormais, on ne me parle que de ça, mais ça ne définit pas du tout ma carrière. Ça m’a heurtée, ce n’est pas juste. La vérité, c’est que j’ai vécu l’enfer, en souffrant du manque de recul concernant le corps des athlètes féminines. »

Pour Hegerberg, les spécificités du corps féminin pâtissent d’un manque sérieux de suivi dans le football professionnel – du moins en France -, la poussant à trouver des solutions, seule : « Je me suis trouvée très seule pour chercher les solutions, mais j’y suis parvenue. J’ai dû taper du poing sur la table. J’ai été en contact avec un pro dans le milieu de la biologie qui m’a donné des réponses, j’ai trouvé des références autour de moi. » Enfin, l’attaquante a exprimé sa lassitude à toujours être dans la revendication. « Si je pouvais être juste concentrée sur le foot, ça m’irait très bien. Mais en tant que femme dans un sport dominé par les hommes, c’est notre responsabilité de le faire » a-t-elle conclu.

Et c’est malheureusement loin d’être terminé.

