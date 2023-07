Les Philippines surprennent la Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande 0-1 Philippines

But : Bolden (24e)

Bolden boot.

Alors qu’elle pouvait quasiment valider son ticket pour les huitièmes, la Nouvelle-Zélande s’est pris les pieds dans le tapis face aux Philippines ce mardi (0-1). Conséquence, le groupe A pourrait bien se retrouver complètement relancé après la rencontre entre la Norvège et la Suisse.

En confiance après leur succès inaugural contre la Norvège, les Ferns posent rapidement le pied sur la gonfle et multiplient les combinaisons, notamment côté gauche, et les centres (17 dans ce premier acte, 37 au total) pour mettre la pression sur les cages d’Olivia Davies-McDaniel. Pourtant, ce sont bien les Filipinas qui frappent les premières. Sara Eggesvik profite d’une perte de balle des locales pour expédier une galette dans la surface. À la réception, Sarina Bolden parvient à placer un coup de casque au milieu de trois néo-zélandaises et refroidit le Sky Stadium de Wellington (0-1, 24e). Douchée, la Nouvelle-Zélande tente d’égaliser avant la pause, mais manque de précision pour y parvenir, ne cadrant qu’une seule de ses huit tentatives.

Au retour des vestiaires, les Ferns continuent d’insister pour recoller, mais commettent également plusieurs fautes grossières qui témoignent d’une certaine frustration. En à peine cinq minutes, Jacqui Hand vient fracasser le poteau de Davies-McDaniel (64e), puis ajuste la mire pour faire trembler les filets, mais la VAR revient à un hors-jeu au début de l’action (69e). Et lorsque Grace Jale trouve enfin la cible au bout du temps additionnel, la gardienne des Filipinas sort un arrêt du pied assez incroyable (93e) pour permettre aux Philippines de s’offrir leur toute première victoire en Coupe du monde.

Manille-fique.

Nouvelle-Zélande (4-4-2) : Esson – Bott, Stott, Bowen, A.Riley – I.Riley (Chance, 46e), Steinmetz, Percival, Hassett (Longo, 46e) – Wilkinson, Hand. Sélectionneuse : Jitka Klimková.

Philippines (3-5-2) : Davies-McDaniel – Long, Cowart, Beard – Barker (Annis, 70e), Quezada (Randle 70e), Sawicki, Eggesvik (Flanigan, 64e), Harrison – Bolden, Guillou. Sélectionneur : Alen Stajcic.

