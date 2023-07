Pronostic Nouvelle-Zélande Philippines : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Nouvelle Zélande se qualifie pour les 1/8èmes

Opposée à la Norvège lors du match d’ouverture de cette Coupe du Monde féminine vendredi dernier, la Nouvelle-Zélande a tout de suite pu réaliser un gros coup en remportant la victoire face aux Scandinaves. Poussées par leur public, les Football Ferns ont pris le meilleur sur le plus petit des scores face à ce qui était sans doute l’ogre de ce groupe A (1-0). L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Hannah Wilkinson (Melbourne City) qui a ainsi pu trouvé la faille pour la 28ème fois en 115 sélections. Là encore, elle devrait débuter aux côtés de solides partenaires à l’image de la capitaine Ali Riley (Angel City, 154 sél) et des références au milieu de terrain Ria Percival (Tottenham, 15 buts en 163 sél), Annalie Longo (Christchurch United, 15 buts en 129 sél) et Betsy Hassett (Stjarnan, 13 buts en 145 sél).

En face, les Philippines font plutôt pâle figure. Qualifiée pour la première fois pour une phase finale de Coupe du monde, cette sélection n’a pas été en mesure de pouvoir éviter la défaite en fin de semaine dernière face à la Suisse (0-2) et se retrouve déjà dos au mur. Les Filipinas seront en effet éliminées en cas de défaite ce mardi, un scénario assez envisageable tant l’écart de niveau semble important entre la 26ème et la 46ème nation mondiale. A domicile, les Néo-Zélandaises devraient donc pouvoir aligner un second succès de rang et valider leur billet pour les 1/8èmes de finale.

