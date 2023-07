La Nouvelle-Zélande crée la surprise d’entrée contre la Norvège

Nouvelle-Zélande 1-0 Norvège

But : Wilkinson (48e)

Cette fois, c’est parti. Dans un Eden Park à guichets fermés, les Néo-Zélandaises, co-organisatrices de cette Coupe du monde, ont donné le coup d’envoi du tournoi face à la Norvège. Alors que les esprits étaient encore marqués par la tuerie qui a eu lieu tôt le matin même aux abords de l’hôtel des Norvégiennes, ce match d’ouverture sera longtemps resté indécis, avant de choisir son camp au retour des vestiaires. Pour leur sixième participation dans la compétition, les locales remportent le tout premier match de leur histoire sur la plus grande scène du football mondial. Un court succès validé grâce à l’intenable Hannah Wilkinson, très en vue à la pointe de l’attaque. Quart de finalistes en France voilà quatre ans, les Norvégiennes sont déjà dos au mur.

Une entrée en douceur

Au cœur d’un round d’observation qui permet aux 22 joueuses de faire redescendre l’excitation de l’événement, Wilkinson, véritable poison pour la défense norvégienne tout au long de la partie, file une première fois en profondeur, sans pouvoir conclure (5e). Annoncées favorites de ce groupe A, les Scandinaves tentent d’imposer leur jeu mais peinent face au pressing haut de leurs hôtes, qui mettent la pression à chaque perte de balle. Après avoir tenté un retourné qui aurait pu faire le tour du monde (7e), Hegerberg menace à nouveau de la tête sur corner (19e) puis décale parfaitement Maanum, dont la demi-volée s’envole en tribunes (20e). La buteuse lyonnaise se procure même la plus grosse situation de ce premier acte, parfaitement servie au terme d’un rush de Graham Hansen, mais elle est contrée dans la surface (37e).

Un petit quart d’heure pour retrouver ses esprits, et la Nouvelle-Zélande s’offre le premier but de ce Mondial. Hand déboule à droite et met Wilkinson sur orbite, face au but (1-0, 48e). Le premier tir cadré des Ferns dans la partie. Décalée par Hegerberg, Maanum ne cadre pas en position idéale (59e), mais la Nouvelle-Zélande pose peu à peu sa patte sur les débats. À la conclusion d’une belle action collective, Riley envoie une superbe frappe du gauche, détournée d’une horizontale par Mikalsen (63e). En difficulté pour poser leur jeu, régulièrement battues dans le combat, les protégées d’Hege Riise n’ont pas la clé pour percer le coffre-fort local. Après un énième bon travail de Wilkinson, Percival décoche un missile qui ne trouve pas le cadre (76e). Sans conséquences, malgré la barre trouvée par Hansen, dont la tentative de l’entrée de la surface est repoussée sur son montant par Esson (81e). La latérale est ensuite malheureuse en déviant de la main une frappe à l’entrée de sa surface. Un penalty accordé par la VAR mais envoyé sur la barre par Percival (89e). Une dernière opportunité manquée par Graham Hansen (90e+8), et cette Coupe du monde tient déjà sa première surprise.

Nouvelle-Zélande (4-3-3) : Esson – Bott, Stott (Bunge, 70e), Bowen, A. Riley – Hassett, Percival, Steinmetz – I. Riley, Wilkinson (Satchell, 86e), Hand (Rennie, 90e+4). Sélectionneuse : Jitka Klimková.

Norvège (4-3-3) : Mikalsen – Bjelde (Sønstevold, 90e+3), Mjelde, Harviken, Hansen – Engen, Maanum (Bøe Risa, 74e), Reiten – Graham Hansen, Hegerberg, Blakstad (Haavi, 56e). Sélectionneuse : Hege Riise.

