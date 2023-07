La Suisse élimine la Nouvelle-Zélande et accède aux huitièmes

Suisse 0-0 Nouvelle-Zélande

La Nati n’a pas eu de Mauron à se faire.

Dans l’obligation de l’emporter pour s’assurer une place en huitièmes, la Nouvelle-Zélande n’a pu faire mieux qu’un nul face à la Suisse (0-0) et regardera la suite de sa Coupe du monde depuis la maison. La Nati boucle, quant à elle, sa phase de poules en tête du groupe A et continue son aventure. Pour s’éviter une mauvaise surprise, les Helvètes se sont montrées précises et incisives dès les premières minutes. Après un bon quart d’heure, la Nouvelle-Zélande a enfin commencé à pointer le bout de son nez et s’est même procurée les plus belles occasions du premier acte. Sur un long ballon, Jacqui Hand a par exemple déposé l’arrière-garde suisse et tenté de lober Gaëlle Thalmann… barre transversale (24e). Dans la foulée, les Ferns ne se sont pas montrées assez opportunistes pour profiter d’un cafouillage dans la surface adverse suite à un corner (25e).

Passée cette minute complètement folle, le rythme de cette partie est retombé et les deux équipes ont regagné les vestiaires sans être parvenues à scorer. Comme lors du premier acte, les Suissesses ont néanmoins tenté de faire la différence dès le retour des vestiaires. Plusieurs imprécisions ont toutefois empêché Ramona Bachmann et sa bande de faire fructifier ces bonnes intentions, d’autant plus que l’intensité a encore faibli. Une situation à l’avantage des joueuses d’Inka Grings, assurées de voir les huitièmes avec un nul, contrairement aux Ferns qui se sont donc rebiffées en fin de match. Mais malgré les montées ou un coup de casque non cadré de sa gardienne Victoria Esson, la Nouvelle-Zélande n’est pas parvenue à déborder la Suisse et quitte déjà son Mondial.

L’avantage, c’est que le trajet retour ne sera pas trop long.

Suisse (4-3-3) : Thalmann – Aigbogun, Maritz, Stierli, Riesen – Sow, Wälti, Reuteler (Lehmann, 72e) – Piubel (Calligaris, 85e), Crnogorčević (Terchoun, 94e), Bachmann (Mauron, 85e). Sélectionneuse : Inka Grings.

Nouvelle-Zélande (4-4-2) : Esson – Bott, Stott (Bunge, 62e), Bowen, A.Riley – Chance (I.Riley, 46e), Steinmetz, Percival (Jale, 72e), Longo (Hassett, 62e) – Wilkinson (Rennie, 82e), Hand. Sélectionneuse : Jitka Klimková.

