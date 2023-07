La Suisse souhaite la bienvenue aux Philippines

Buts : Bachmann (45e,S.P.) & Piubel (64e) pour la Suisse

Première apparition en Coupe du monde et première défaite en Coupe du monde pour les Philippines.

Il fallait mettre le réveil à sept heures du matin pour assister aux tout débuts des Filipinas dans cette compétition. La Suisse, qui a galéré avant de prendre le dessus à mi-parcours, a éteint les championnes d’Asie du Sud-Est en titre (0-2). La Nati prend la première place du groupe A, à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande qui a surpris la Norvège (1-0) hier.

Switzerland start strong! 💪

Goals from Bachmann and Piubel gave them a 2-0 win over #FIFAWWC debutants Philippines. 🇨🇭🙌@nati_sfv_asf | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 21, 2023