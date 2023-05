Ramona Bachmann prolonge avec le Paris Saint-Germain

Bach(mann) in town.

Ramona Bachmann continue l’aventure avec le PSG jusqu’en 2025. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Ramona Bachmann pour deux saisons. L’internationale suisse est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2025 », comme le précise le communiqué parisien. Arrivée en provenance de Chelsea lors du mercato estival 2020 au PSG, la Suissesse compte 80 matchs pour 18 buts et a remporté le championnat de France 2021 ainsi que la Coupe de France 2022.

Ramona Bachmann a commencé sa carrière à Lucerne, en Suisse en 2005 et l’a poursuivie en Suède avec l’Umea IK, avant une saison à Wolfsbourg, (2015-2016). La numéro 10 gagnera deux championnats avec Chelsea (2017 et 2019) et une Coupe d’Angleterre, en 2018. Internationale helvète depuis 2007, elle compte aujourd’hui 131 sélections et 57 réalisations à 32 ans.

Elle non plus n’a toujours pas gagné la Ligue des champions à Paris.

