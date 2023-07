La Norvège passe ses nerfs sur les Philippines et rejoint les huitièmes

Norvège 6-0 Philippines

Buts : Haug (6e, 17e, 90e+5), Graham Hansen (31e), Barker (CSC 48e), Reiten (53e sp)

Exclusion : Harrison (67e)

C’est un beau Román, c’est une belle histoire !

Dos au mur avant d’affronter les Philippines, la Norvège a réagi et sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale (6-0). Titulaire en l’absence d’Ada Hegerberg, Sophie Román Haug a fait le job. L’attaquante de la Roma a ouvert le score en reprenant un centre de Thea Bjelde, en extension, au deuxième poteau (1-0, 6e). Encore trouvée par Bøe Risa dans la surface, elle a même vu double en plaçant une tête hors de portée d’Olivia McDaniel (2-0, 17e). De retour dans le onze, Caroline Graham Hansen a quant à elle régalé : auteur d’un petit numéro, elle a donné une autre munition à Haug dont la madjer a été repoussée sur la ligne par Hali Long (29e). La joueuse du Barça a ensuite tout fait toute seule en déclenchant une frappe aux 30 mètres, partie se loger dans le petit filet (3-0, 31e).

#FIFAWWC | ⚽ La Norvège ouvre le score avec un bijou de Sophie Roman Haug dans un angle plus que fermé ! Quel bijou !! 👀 📺 Le match en direct : https://t.co/3wrufjcrNe pic.twitter.com/qGyCnI0UFv — francetvsport (@francetvsport) July 30, 2023

Les Scandinaves ont maintenu la pression au retour des vestiaires, et le centre de Frida Maanum a poussé Alicia Barker à tromper sa propre gardienne (4-0, 48e). Emilie Haavi s’est de son côté manquée en tirant droit sur McDaniel (49e), mais Guro Reiten a ajouté un cinquième but en transformant le penalty qu’elle avait elle-même obtenu (5-0, 53e). Les Philippines ont ensuite bu le calice jusqu’à la lie avec le carton rouge de Sofia Harrison, à peine entrée en jeu (67e). Et si leur gardienne a retardé l’échéance en sortant une superbe parade (83e), Haug a corsé l’addition de la tête (6-0, 90e+5). Elle aurait même pu signer un quadruplé, si le poteau ne l’avait pas contrariée (90e+10). Quart-de-finaliste en 2019, la Norvège termine deuxième du groupe A et disputera un huitième de finale contre l’Espagne ou le Japon.

Où est-ce qu’on signe, pour le duel entre Caroline Graham Hansen et Alexia Putellas ?

Norvège (4-3-3) : Mikalsen – Bjelde (Sønstevold, 68e), Mjelde, Harviken (Bergsvand, 81e), Hansen – Bøe Risa, Maanum (Engen, 68e), Reiten – Hansen (Josendal, 81e), Haug, Haavi (Saevik, 68e). Sélectionneuse : Hege Riise.

Philippines (3-5-2) : McDaniel – Long, Cowart, Beard – Barker (Randle, 57e), Quezada (Rosales, 81e), Sawicki (Bugay, 74e), Eggesvik, Bolden (McDaniel, 74e) – Flanigan (Harrison, 57e), Guillou. Sélectionneur : Alen Stajcic.

