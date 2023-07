Ada Hegerberg manquera aussi le match face aux Philippines

Et c’est toute la Norvège qui tremble.

Dos au mur après une défaite étonnante face à la Nouvelle-Zélande suivie d’un nul contre la Suisse, les Norvégiennes n’ont d’autre choix que de s’imposer ce dimanche face aux Philippines pour espérer filer en huitièmes de finale. Mais la mauvaise nouvelle est tombée ce samedi, en conférence de presse, et c’est la sélectionneuse Hege Riise qui l’a annoncé : Ada Hegerberg, encore touchée à l’aine, ne sera pas de la partie. « Elle n’est pas prête pour ce match. Le match arrive trop tôt après sa blessure. Elle travaille encore pour être prête pour le prochain match », a affirmé Riise.

De son côté, Caroline Graham Hansen, qui n’avait pas apprécié d’être laissée sur le banc au match précédent et qui l’avait fait savoir publiquement, va bel et bien postuler pour démarrer la partie. « Nous avons réglé ce problème, il est maintenant derrière nous et nous avons un match demain lors duquel nous voulons tous faire beaucoup mieux », a indiqué la sélectionneuse norvégienne à ce propos.

C’est maintenant ou jamais !

