Le Japon écarte la Norvège

Japon 3-1 Norvège

Buts : Engen CSC (15e), Shimizu (50e) et Miyazawa (81e) pour les Nadeshiko // Reiten (20e) pour les Gresshoppene

Ha det.

Dominateur sans être aussi inspiré que lors du premier tour, le Japon a maîtrisé la Norvège ce samedi et sera au rendez-vous des quarts (3-1). Qualifiées de justesse, Ada Hegerberg et sa bande quittent cette Coupe du monde par la petite porte.

Les Nadeshiko prennent le contrôle du cuir dès les premieres minutes mais s’entêtent à user de longs ballons. Il faut finalement un petit coup de pouce des Gresshoppene pour permettre aux joueuses de Futoshi Ikeda d’ouvrir le score. Sur un centre plutôt anodin, Ingrid Engen tente d’intervenir et dévie dans ses propres filets (1-0, 15e). Privées de ballon, les Norvégiennes s’en remettent à la géniale Caroline Graham Hansen. La Barcelonaise accélère avant de décaler Vilde Bøe Risa dont le centre est parfaitement repris, de la tête, par Guro Reiten (1-1, 20e). Douchée par cette égalisation, le Japon se contente ensuite de faire circuler le ballon jusqu’à la pause, se heurtant à un bloc norvégien regroupé et parfaitement en place.

Le deuxième acte repart sur les mêmes bases et, à nouveau, les Japonaises bénéficient d’un peu d’aide de la part des Norvégiennes. Boe Risa chercher à relancer proprement mais se fait intercepter par Risa Shimizu, qui ajuste Aurora Mikalsen d’une frappe déviée, juste ce qu’il faut pour empêcher la gardienne d’intervenir (2-1, 50e). Obligée de sortir de sa tactique initiale, la Norvège commence à se découvrir, sans vraiment se créer de situations, avant de s’exposer complètement dans le dernier quart d’heure, où Karina Sævik manque le cadre (77e). Les Nadeshiko et Hinata Miyazawa se régalent des espaces laissés par les Norvégiennes et la joueuse du Vegalta Sendai Ladies plie l’affaire en contre (3-1, 81e). Malgré la réaction tardive des Gresshoppene, c’est bien le Japon qui grimpe en quarts.

Pour les Norvégiennes, ce sera l’avion.

Japon (3-4-3) : Yamashita – Takahashi, Kumagai, Minami – Shimizu, Hasegawa, Nagano, Endo – Miyazawa, Tanaka (Ueki, 72e), Fujino. Sélectionneur : Futoshi Ikeda.

Norvège (4-3-3) : Mikalsen – Bjelde (Hørte, 88e), Mjelde, Harviken, Hansen (Hegerberg, 74e) – Reiten, Bøe Risa (Maanum, 63e), Engen – Graham Hansen, Haug, Haavi (Sævik, 63e). Sélectionneuse : Hege Riise.

Le quart d'heure de gloire de Hinata Miyazawa