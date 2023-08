Pronostic Japon Suède : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Coupe du monde féminine

Le Japon en mission face à la Suède

Championnes du Monde en 2011, les Japonaises sont déterminées à ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Leur début de Coupe du Monde prouve qu’elles en ont le potentiel. En effet, le Japon a été impressionnant en phase de poule puisqu’après avoir logiquement battu la Zambie (5-0) et le Costa Rica (2-0), il a infligé une sévère défaite à l’Espagne (4-0), qui est tout simplement un des favoris pour le titre. En pleine confiance, les Japonaises ont de nouveau régalé en 8e de finale pour tranquillement dominer la Norvège (3-1), concédant son premier but de la compétition. Impressionnante offensivement et solide en défense, la sélection japonaise est à prendre au sérieux lors de ce Mondial. Avec Miyazawa, elle possède actuellement la meilleure buteuse de la compétition avec 4 réalisations. La joueuse de MyNavi Sendai est parfaitement épaulée par la dynamiteuse Tanaka (2 buts) ou Ueki (2 buts).

De son côté, la Suède reste sur une 3e place au Mondial 2019 en France, mais également sur une demi-finale de l’Euro 2022 en Angleterre. C’est donc sur une vague de confiance que les Suédoises ont débarqué dans ce Mondial organisé en Australie et en Nouvelle Zélande. Cette force s’est fait ressentir lors de la phase de groupe avec un parcours parfait : 3 succès obtenus contre l’Afrique du Sud (2-1), l’Italie (5-0) et l’Argentine (0-2). En 8e de finale, la sélection suédoise faisait face à un gros morceau avec au programme les championnes du Monde en titre, les Etats-Unis. Dans une rencontre où elles ont été dominées par des Américaines ayant tout de même paru vieillissantes sur ce Mondia, les Suédoises s’en sont remises à leur excellente gardienne Musovic, décisive lors des tirs aux buts. Au regard de leur production depuis le début de ce Mondial, les Japonaises devraient être en mesure de passer le cap de ce stade des quarts de finale face à la Suède.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

