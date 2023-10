Contre-temps pour les Bleues, tenues en échec par la Norvège

L'équipe de France lâche ses premiers points en Ligue des nations et n'aura pas fait mieux qu'un match nul 0-0 face à la Norvège pour son quatrième match ce mardi. Dans une ambiance rémoise festive, Eugénie Le Sommer et compagnie ont surtout fait connaissance avec les montants d'Auguste Delaune, sans jamais trouver le chemin des filets.

France 0-0 Norvège

Un premier contre-temps pour les filles de Hervé Renard. Après un sans-faute lors des trois premiers matchs de Ligue des nations, la France s’est cassée les dents sur l’équipe bis de la Norvège et signe un moribond 0-0 ce mardi au stade Auguste Delaune. Un score qui ne reflète pas la nette domination tricolore, qui aura surtout eu la malchance de tomber sur une Aurora Mikalsen bien inspirée et des poteaux venant sauver la nation nordique à maintes reprises. Les 13 121 supporters présents auront pourtant fait leur part du job, en sifflant l’arbitre à chaque décision défavorable, en lançant des ola à la moindre enflammade et en scandant les noms des meilleures joueuses de la soirée. Dommage que le football l’attaque bleue n’ait pas été aussi inspirée.

Sandie Baltimore on fire

La première période aura pourtant démarré timidement, sous une pluie battante. Après des séquences de passe-passe et quelques frayeurs pour la défense tricolore, Sandie Toletti signe la première vraie occasion sur un bon coup franc qui passe à un mètre des cages d’Aurora Mikalsen (16e). Lueur du match aller, Julie Dufour prend sa chance dans sa foulée sur une loude frappe à 20 mètres qui passe au-dessus (17e). Les Françaises appuient enfin sur l’accélérateur et décident de camper dans la surface norvégienne. Après une tentative de Grace Geyoro qui remise en retrait pour Eugénie Le Sommer (21e), c’est Sandie Baltimore qui s’illustre avec une très belle frappe lobbée à l’entrée de la surface forçant Aurora Mikalsen à un petit exploit pour préserver sa lucarne (23e). Suffisant pour enthousiasmer Auguste Delaune qui lance sa première ola dès la 28e. Très en forme l’attaquante du PSG va une nouvelle fois faire trembler le public rémois en frôlant la transversale sur un nouveau pétard (31e). Juste avant la pause, nouvelle désillusion dans les travées : Sandie Toletti marque après avoir récupéré une tête d’Eugénie Le Sommer mal captée par Aurora Mikalsen. Mais c’est hors-jeu (45e+1).

Un concours de poteaux

Ayant déjà pris l’ascendant, l’équipe de France poursuit sa domination au retour des vestiaires. Et Sandie Baltimore continue son show. Piégée dans la défense norvégienne, Eugénie Le Sommer trouve la numéro 17 en retrait, qui envoie largement au-dessus (49e). ELS, trop entourée pour jouer son rôle de pure 9, va ensuite servir Julie Dufour, dont la reprise du haut du crâne n’accroche pas le cadre (50e). Après une longue séquence de possession française, Amandine Henry sort sa classique et envoie une sacoche sous la barre. Aurora Mikalsen a les mains qui tremblent et la sort en deux temps (56e). Elle tremblera beaucoup moins devant Grace Geyoro et sa frappe arrêtée dans la surface (66e). Toujours servie par Eugénie Le Sommer, Sandie Baltimore va encore faire parler d’elle avec une frappe aux 20 mètres qui termine sur le poteau (70e) avant de laisser sa place. Sandie Toletti poursuit elle sa mission d’artificière en décochant un lob qui manque le cadre de peu (72e).

De l’autre côté du terrain, Maren Mjelde, malheureuse buteuse contre-son-camp au match aller, vient signer l’occasion la plus chaude de la Norvège avec une tête piquée sur corner (74e). Pas suffisant pour calmer les ardeurs tricolores et ce gros coup de caboche de Kadidiatou Diani qui frôle le poteau gauche (82e). Une histoire de poteaux décidément puisqu’isolée sur le côté droit, Amandine Henry trouve l’équerre (85e) avant qu’Eugénie Le Sommer ne trouve elle la transversale sur un centre-tir (86e). Frustrées par ces montants non-chalands, les Bleues vont même concéder du terrain aux Norvégiennes, pas suffisamment efficaces avec cette équipe privée de Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg et Guro Reiten. À défaut, les Françaises pourront se consoler avec un tour d’honneur sous la flotte.

France (4-3-3) : Picaud – De Almeida, Mbock (Lakrar, 64e), Renard, Karchaoui – Toletti (Bourdieu, 77e), Henry, Geyoro – Baltimore (Becho, 70e), Le Sommer, Dufour (Diani, 64e). Entraîneur : Hervé Renard.

Norvège (4-3-3) : Mikalsen – Bjelde (Hansen, 78e), Mjelde, Harviken, Lund – Bøe Risa, Engen, Saevik – Terland (Naalsund, 85e), Haug (Maanum, 58e), Löfwenius. Entraîneur : Leif Gunnar Smerud

Les Bleues refroidissent la Norvège