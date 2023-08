Pronostic Suisse Espagne : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

L’Espagne se reprend face à la Norvège et file en quart de finale

Difficile de tirer des conclusions après le premier tour de l’Espagne dans cette Coupe du monde. En progression constante depuis plusieurs années (notamment quart de finaliste du dernier Euro), la Roja semblait être partie pour tout écraser dans le tournoi. En effet, elle s’est d’abord largement imposée devant le Costa Rica (3-0) avant de se balader contre la Zambie (5-0) pour valider définitivement son billet en 1/8e de finale. En revanche, lors de son 3e match déterminant pour la 1re place de son groupe C, la sélection ibérique n’a pas vu le jour face au Japon malgré une possession de balle largement en sa faveur (78%!) et elle s’est vu infliger une énorme défaite (4-0) qu’il a fallu digérer. Cependant, l’Espagne ne devrait pas déroger à ses habitudes ce samedi et s’appuyer sur ses qualités pour tenter de performer.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, se dresse une équipe de Suisse pas vraiment convaincante sur ce début de tournoi. La Nati a en effet pris les commandes du groupe A en devançant une Norvège sur courant alternatif, une Nouvelle Zélande limitée (l’un des pays-hôte), puis les Philippines. Invaincues, les Helvètes ne se sont cependant défaits que des modestes Philippines (2-0) avant de tenir simplement le choc face à la Norvège (0-0) puis face à la Nouvelle Zélande (0-0) pour conserver le lead de cette poule. Les Suissesses n’ont pas particulièrement impressionné dans le jeu offensif et elles se sont surtout contenter de bien défendre. Et si elles semblent en mesure de résister un temps à une Espagne revancharde, elles pourraient finir par céder et prendre la porte à l’occasion de ces 1/8e de finale.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 170€ (270€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « L’Espagne gagne 0-1, 0-2 ou 0-3 » est coté à 2,15 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 330€ (430€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Suisse Espagne :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Suisse Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Venez voir, on se paie l'Espagne et le Canada !