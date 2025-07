L’Euro féminin peine encore à intéresser les fans de foot en France

Ne venez pas nous dire que vous préférez la Coupe du monde des clubs.

L’Euro féminin, qui se déroule en Suisse, a débuté ce mercredi, et prendra fin le 27 juillet prochain. Les Bleues de Laurent Bonadei tenteront de soulever le premier trophée majeur de l’histoire de la sélection. Le tournoi est diffusé en clair, et pourtant, selon un sondage So Foot, vous êtes nombreux à ne pas compter suivre la compétition (77%, quand même).

Fistian Vieri assure qu’il ne veut « surtout pas mettre la pression à l’équipe de France », quand Phil Faudel préfère mettre ça sur le dos de la saison : « C’est les vacances ! » Ce qui n’est pas le cas de IzNemSoGood, qui a affirmé qu’il regarderait la compétition « car j’aime le foot international ». Merci à lui.

La concurrence du Mondial des clubs

Pour le début de l’Euro, les affiches de poules seront en concurrence avec le Mondial des clubs qui se déroule aux États-Unis, et qui prendra fin le 13 juillet prochain. Chacun passe son temps libre comme il le souhaite, mais Oh le beaufreton ! a choisi son camp dans cette histoire, puisqu’il déclare suivre davantage l’Euro féminin « que l’autre truc aux États-Unis ».

Le son de cloche est légèrement similaire du côté de bestclic 4.0, qui a « appris qu’il y avait un Euro il y a même pas une semaine. Donc non, et à choisir je préférerais encore regarder la CDM des clubs qui ne m’intéresse déjà pas. Pendant la trêve des championnats, pour moi c’est où CDM ou Euro, le reste je m’abstiens. » Pour info, il s’agit bien d’un Euro. Ou d’un championnat d’Europe, pour les puristes.

France-Angleterre, c’est samedi soir et ça va être super !

Quand c'est l'heure, c'est l'Euro !