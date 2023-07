Pronostic Suisse Norvège: Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Norvège en réaction

Qualifiée seulement pour la 2ème fois de son histoire à une phase finale de la Coupe du monde féminine, la Suisse a très bien négocié son entrée en lice en s’imposant assez facilement contre une assez modeste sélection des Philippines qui est le petit Poucet de ce groupe A (0-2). Ce succès a sans doute permis aux Helvètes de reprendre un peu de confiance après une campagne de préparation très décevante durant laquelle elles n’ont pas remporté la moindre victoire en 2023.

Toutefois, la Nati va devoir se mesurer à une sélection bien plus solide que celle rencontrée en préambule de cette phase de groupes. En effet, la Norvège, avant le début de ce Mondial, était sans doute l’immense favorite pour la 1ère place de ce groupe A. Seulement, les Scandinaves ont été surprises par l’enthousiasme des Néo-Zélandaises, portées par leur public, lors du match d’ouverture (1-0). Dos au mur, les partenaires de l’excellente Caroline Hansen n’ont d’autres choix que de l’emporter pour espérer sortir de cette poule et voir les 1/8èmes de finale. Elles pourront d’ailleurs s’appuyer sur un groupe de qualité où l’on retrouve de nombreuses joueuses de Premier League ou encore l’ancienne Ballon d’Or Ada Hegerberg qui porte les couleurs de l’OL et qui a a inscrit 43 buts en 77 rencontres avec sa sélection. Dans l’obligation de réagir, les Norvégiennes pourraient y parvenir en s’imposant face à la Suisse ce mardi matin.

