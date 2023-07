Coupe du monde féminine : les Norvégiennes échappent à une tuerie devant leur hôtel

Comme rapporté par le New Zealand Herald, une tuerie a eu lieu dans le centre-ville d’Auckland, ce mercredi, aux abords de l’hôtel de la délégation norvégienne de football. En pleine préparation pour le Mondial féminin, les joueuses de Hege Riise ont, heureusement, échappé au pire, comme elles l’ont confirmé au média Relevo et aux autorités. Vers 7 heures du matin heure locale, un tireur d’élite s’est posté dans un immeuble vide, encore en construction dans le quartier d’affaires de la ville, avant de faire feu au hasard depuis les hauteurs.

Police have contained a serious incident that unfolded at a construction site in Auckland’s CBD this morning.

Multiple injuries have been reported and at this stage we can confirm two people have died. The male offender is also deceased. pic.twitter.com/bC0EWR7Tzr

— New Zealand Police (@nzpolice) July 19, 2023