Alexia Putellas, the Queen is back

70 000 supporters sont attendus ce jeudi au Camp Nou pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea. Ou peut-être un peu plus. La nouvelle de ce mercredi midi a réveillé les supporters du Barça féminin, et les secteurs de l’enceinte catalane affichent complet un à un : Alexia Putellas is back. La milieu de terrain barcelonaise, ou « la meilleure joueuse du monde » selon la FIFA et France Football, a reçu l’autorisation médicale et fait partie du groupe de Jonatan Giráldez qui affrontera les Blues dans l’espoir d’une qualification pour une nouvelle finale européenne. Le scénario idéal pour la native de Mollet del Vallès, qui pourrait de nouveau enfiler la tunique blaugrana après plus de neuf mois d’absence. La faute à une fichue rupture du ligament croisé antérieur subie lors d’un entraînement le 5 juillet dernier avec la sélection espagnole en plein Euro, qui lui laissait alors très peu d’espoir de revenir d’ici la fin de saison, le temps de récupération d’une telle blessure chez les femmes étant de 10 à 12 mois, pour des raisons physiologiques. Mais le protocole instauré par le FC Barcelone a porté ses fruits, et le club catalan est sur le point de récupérer sa meilleure joueuse au moment fatidique.

Capitaine des tribunes

Entre-temps, ses coéquipières ont gratté un trophée (la Supercoupe d’Espagne) et n’ont perdu qu’un seul match (une défaite 3-1 contre le Bayern à Munich en Ligue des champions). La capitaine du FC Barcelone, elle, n’a pas manqué une occasion de venir les encourager pendant sa longue convalescence, permettant aux médias du coin de suivre les étapes de sa récupération : arrivée au stade avec deux puis une béquille, sans, en boitillant… « Sans aucun doute je serai une supportrice de plus pendant un certain temps et je vivrai, crierai et vibrerai tous les moments depuis les tribunes », avait-elle promis en annonçant sa blessure sur les réseaux sociaux. Et Lucy Bronze ne peut que confirmer l’engagement sans faille de sa capitaine, avec qui elle n’a pour le moment pas joué un seul match. « Quand elle est dans les vestiaires ou dans le gymnase, elle parle aux filles, on l’écoute et elle aide beaucoup. Elle est un leader et une grande capitaine », assurait-elle en octobre dernier auprès de Mundo Deportivo. À Stamford Bridge lors de la demi-finale aller, Alexia Putellas avait même été aperçue aux côtés de son entraîneur, toujours debout à donner des consignes.

Avec cette blessure, s’il y a un jour où je me suis réveillée triste, je ne me suis pas forcée, j’étais triste. Je me suis laissée aller, et il y a eu des jours où j’étais en colère sans savoir pourquoi. Alexia Putellas dans Glamour

Au total, Alexia Putellas a manqué 42 rencontres avec le FC Barcelone au total, et tout l’Euro avec la sélection espagnole. Son dernier match remonte au 1er juillet dernier, lors d’un amical contre l’Italie, où elle avait inscrit le seul but espagnol d’une rencontre soldée par un match nul 1-1. Depuis, la numéro 11 du Barça a suivi le calendrier fixé, reprenant l’activité physique dès le 11 novembre, le jeu avec ballon le 30 décembre, le retour partiel avec le groupe le 27 mars puis les entraînements complets au 19 avril. Ponctuant les quelques communications officielles du club par des interviews triées sur le volet où elle revient sans cesse sur la difficulté de cette blessure, à l’impact avant tout mental. « J’ai commencé à me sentir triste lorsque j’ai vu mes coéquipières lors du match Espagne-Angleterre, retrace-t-elle auprès du magazine Glamour. Parce que ce sont des matchs que j’aime jouer et que j’ai soudain compris que je ne les jouerais pas. (…) J’essaie d’apporter ce que je peux, mais je rentre à la maison et je suis triste. Avec cette blessure, s’il y a un jour où je me suis réveillée triste, je ne me suis pas forcée, j’étais triste. Je me suis laissée aller et il y a eu des jours où j’étais en colère sans savoir pourquoi. Et puis tout d’un coup, d’autres je me sentais bien, mais en même temps, je boitais. »

100% 💪💪💪 Som-hi tots junts a per la final pic.twitter.com/95KMeS2435 — Alexia Putellas (@alexiaputellas) April 26, 2023

Un record à aller chercher

Un sale passage que la capitaine barcelonaise espère désormais laisser derrière elle, en témoigne le court message posté sur ses réseaux sociaux après l’annonce de son retour : « À 100%, Soyons tous ensemble pour la finale ! » Le FC Barcelone peut potentiellement signer un doublé historique en cette fin de saison, avec un titre lui tendant les bras en Liga F et une Ligue des champions où Lyon, bête noire des Catalanes, a été sorti dès les quarts. À titre individuel, Alexia Putellas pourrait aussi aller chercher un record plus que symbolique : celui de meilleure buteuse de l’histoire du club. Avec 178 buts au compteur, elle n’est qu’à quatre pions de dépasser Jenni Hermoso et ses 181 unités. Mais avant de penser à ces nouvelles lignes sur son palmarès, la milieu de terrain pourrait devoir patienter sur le banc. « Nous ferons en fonction de ce qui se passera et nous déciderons de ce qui est le mieux pour elle, expliquait Jonatan Giráldez en conférence de presse ce mercredi au sujet de son retour sur le terrain. Nous ne devons pas oublier qu’il s’agit d’un match très important et que si nous avons une chance d’aider, nous avons besoin que tout le monde aille dans la même direction. » Le timing tombe quand même beaucoup trop bien pour ne pas voir la meilleure joueuse du monde fouler au moins quelques minutes le terrain d’un Camp Nou plein à craquer scandant « Alexia, Alexia, Alexia ».

