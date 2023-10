Pronostic Grenoble Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble repart de l’avant face à Valenciennes

Après 10 journées de championnat, Grenoble reste la seule formation invaincue de Ligue 2. Cette solidité lui permet de se retrouver dans le top 4 avec le même nombre de points qu’Angers (3e) et seulement 5 de retard sur le leader lavallois. Récemment, le GF38 avait enregistré une très belle série de 3 succès consécutifs face à Quevilly-Rouen (2-1), Caen (1-2) et Bordeaux (2-0) qui s’est arrêtée en Bretagne avant la trêve internationale. En effet, la formation iséroise a été tenue en échec à Guingamp (2-2) dans un match spectaculaire. Habituellement solide défensivement, la bande de Vincent Hognon a rapidement encaissé deux buts avant d’égaliser en seconde période. Avec 4 buts concédés, le GF38 possède la meilleure défense de la Ligue 2. Ce samedi, Grenoble veut repartir de l’avant et compte sur Joseph, Ba, Bamba, Benet ou Sylvestre.

En face, Valenciennes fait partie de ces équipes déjà en difficulté alors que l’on n’a toujours pas atteint le tiers du championnat. En effet, le club nordiste se retrouve en 18e position avec seulement 7 points pris. Arrivé lors de l’intersaison, le Portugais Maciel ne s’attendait sans doute pas à un chantier aussi compliqué. Ce début de saison reflète la progressive perte de vitesse du VAFC, tout proche d’être relégué l’an passé. Valenciennes souffre comme le montrent les derniers résultats avec 6 journées consécutives sans la moindre victoire. Pour leur dernier match, les Valenciennois ont pris un point face à une formation troyenne pas au mieux (1-1). Rapidement mené au score, le VAFC a trouvé les ressources pour égaliser sur penalty en toute fin de match. Dans un stade des Alpes bien garni, Grenoble devrait poursuivre sur sa très belle dynamique en prenant le dessus sur une équipe valenciennoise dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

