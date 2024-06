La chute d’un garde-corps à Thionville fait une vingtaine de blessés

La victoire de la Tricolore Sportive Bertrange Imeldange face à Coume en finale la Coupe de Moselle U18 (2-1), dimanche, a été ternie par un terrible accident en fin de rencontre. Aux alentours de 19 heures, alors que les joueurs locaux se sont réunis pour communier avec les supporters, un garde-corps du stade du Guentrange, à Thionville, a cédé sur plusieurs dizaines de mètres de longueur d’après les informations du Républicain lorrain.

Une vingtaine de personnes ont été blessées par cette chute d’environ 1,50m, quatorze ont été hospitalisées directement et trois étaient encore prises en charge lundi soir selon le quotidien local. « Aucun pronostic vital n’est engagé, mais deux personnes souffrent de fractures », a précisé Jacques Banderier, sous-préfet de permanence, auprès de France 3 Grand Est. « Les célébrations de fin de match n’ont pas pu avoir lieu à la suite d’un incident. […] Plusieurs personnes sont tombées et se sont blessées, très rapidement prises en charge par d’autres supporters et les officiels, puis par les pompiers et le SAMU. Nous nous associons pour souhaiter à tous les blessés un très bon rétablissement », a, de son côté, communiqué le club.

