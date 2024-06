Compétitivité, valeur de l'effectif, moyenne d'âge : les chiffres de l'Euro 2024

Les hommes mentent, pas les chiffres.

À trois jours du match d’ouverture de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Écosse, l’Observatoire du football CIES a joué aux pronostics, selon ses propres règles. Dans sa lettre hebdomadaire, il analyse la « compétitivité des effectifs », c’est-à-dire la combinaison des minutes disputées par les sélectionnés cette saison avec le niveau sportif de leurs matchs joués. En gros, un titulaire en Ligue des champions au Real Madrid a plus de points qu’un titulaire d’un club de Premiership écossaise.

L’Allemagne et l’Espagne sont les deux sélections avec l’indice le plus haut, devant la France, l’Angleterre et le Portugal. Les trois derniers ont par ailleurs les effectifs les plus chers de l’Euro (1,69 milliard pour les Three Lions). En queue de classement, la Géorgie et l’Albanie sont les deux nations avec l’indice le plus bas.

L’Observatoire du football a également recensé l’âge moyen des 24 sélections de l’Euro. La plus vieille ? L’Écosse avec une moyenne d’âge de 28,8 ans, soit trois unités de plus que la Tchéquie, qui se trouve être la plus jeune de la compétition. Dans le domaine des tailles, les Serbes dominent tout le monde avec une moyenne de 1,86 mètre, soit quasiment cinq centimètres de plus que l’Espagne, l’équipe la plus petite du tournoi.

À noter que l’export fonctionne à fond au Danemark et en Albanie : aucun joueur de ces deux nations ne joue dans une équipe de son championnat. Et maintenant, place au terrain !

