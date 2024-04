Et si le Nîmes Olympique entrait dans le giron du clan Mbappé ?

Qui veut manger du Croco ?

À cette question, trois investisseurs semblent prêts à passer à table. Le media nîmois Objectif Gard dévoile ce mardi les noms des personnalités intéressées par le rachat du Nîmes Olympique, actuel 13e de National et relégable. Pour le moment, un seul candidat a déclaré publiquement vouloir reprendre le club, puisqu’il s’agit de Guy Cotret, ancien président de l’AJ Auxerre. En décembre dernier, l’homme d’affaires avait livré dans une interview au media local être « toujours intéressé par la reprise du Nîmes Olympique ». Une déclaration aux allures de cadeau de Noël faite par celui qui a sauvé le CS Sedan-Ardennes de la faillite à l’été 2023.

Pour l’heure Rani Assaf, président et actionnaire majoritaire du NO depuis huit saisons, ne semble pas prêt à lâcher sa part du gâteau. Et même si la situation en interne est à l’état de crise depuis plusieurs mois, cela n’empêche pas de futurs investisseurs de regarder du côté de la cité antique. Ainsi, le City Football Group, société de gestion et relations des différentes propriétés de Manchester City, est venu en repérage à Nîmes, au même titre que… la mère de Kylian Mbappé. Fayza Lamari ne reprendrait pas le club en son nom, mais au sein d’un groupe d’investisseurs. D’après les informations d’Objectif Gard via un proche du dossier, « elle estime que le prix demandé par Rani Assaf est trop cher et que le centre de formation exige des gros investissements en termes de travaux ». L’avenir du pensionnaire de National n’est donc pas encore défini. En attendant, les Nîmois joueront leur survie en 3e division et ça commence dès lundi 29 avril contre le Red Star.

Jamais simple de reprendre un club.