« Quinze jours sans eau chaude », l’entraîneur de Nîmes pointe du doigt les conditions de travail

« J’entraîne une équipe de football professionnelle ! »

Ancien adjoint de Rudi Garcia à l’OM du côté de l’OM et actuel entraîneur du Nîmes Olympique, Frédéric Bompard n’a cessé de le rappeler au moment d’évoquer la forme de son équipe, sixième en National. « Le club a un statut de professionnel. Et moi je suis entraîneur de football professionnel, a continué de marteler Bompard avant d’évoquer les conditions de travail déplorables, oui voilà deux mois que l’équipe ne fonctionne plus. Mais oui, ça fait 15 jours qu’on n’a plus d’eau chaude. Et je n’ai pas envie de revenir sur l’état des terrains… »

« J’entraîne une équipe professionnelle (…) Je voudrai juste un peu d’eau chaude et de chauffage » Le coach de Nîmes qui confirme qu’il n’y a plus ni chauffage ni eau chaude dans les vestiaires de ses joueurs. J’ai mal à mon club. pic.twitter.com/TqTMvIE5TM — Kevin Nieto (@K_Nieto_) November 2, 2023

« Je ne vais me plaindre, reprend le coach du NO, particulièrement remonté, mais tous ces facteurs que vous avez dénoncé sont des facteurs qui attaquent la compétitivité de l’équipe. C’est là que ça me dérange. Alors comment le faire alors qu’on n’a toujours pas de chauffage ni d’eau chaude ». Le message est clair, la direction va devoir faire quelque chose. « Ce qui m’intéresse, c’est que quand on a pris la pluie sur la « gueule » pendant une heure et demie, c’est que mes garçons aient au moins de l’eau chaude. Quand on arrive le matin, il fait froid dans les bureaux. Je voudrais juste un petit peu de chauffage, s’il vous plaît ».

Qui pour payer la facture ?

