Ça se passe comment, en vrai, le rachat d'un club ?

Il a été l’agent de Yoann Gourcuff, de Laure Manaudou ou Amélie Mauresmo. Il a joué les intermédiaires dans la vente de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt en 2016. Et a permis plus récemment l’opération de sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard. Il, c’est Didier Poulmaire. Et cette semaine, il est l’invité de notre podcast sur l’industrie, Alternative Football, pour répondre aux questions d’Edouard Cissé et Maxime Marchon.

💸 Comment on rachète un club de foot, en vrai ? 🎙️ Pour le savoir, notre podcast @AltFootballOFF est allé s'entretenir avec @DidierPoulmaire avocat fiduciaire intervenu dans les rachats de Sochaux ou de l'OM par Frank McCourt à la tête du cabinet @Poulmaire_AF pic.twitter.com/W19yAXkV4b — SO FOOT (@sofoot) April 1, 2024

Bonne écoute !