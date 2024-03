Une légende du football anglais intronisé au Hall of Fame 2024

That’s Cole folks !

L’ex-international anglais Ashley Cole – aujourd’hui coach adjoint à Birmingham – a été intronisé à 43 ans au Hall of Fame 2024 de la Premier League. Une récompense honorifique qui vient saluer la carrière du latéral gauche passé par Arsenal, Crystal Palace et Chelsea. En 15 saisons de Premier League, Ashley Cole aura participé à près de 229 matchs et compte un palmarès bien rempli. Triple vainqueur du championnat (Arsenal 2022 et 2004 et Chelsea en 2010), intégré à l’équipe type de la saison en 2002, 2004, 2005 et 2011 ou encore meilleur joueur anglais de la saison 2009-2010.

A generational defender revered for his consistent excellence. Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame 💫 @TheRealAC3 pic.twitter.com/cE4TkuIt5P — Premier League (@premierleague) March 25, 2024

Inauguré durant la crise du Covid, le Hall of Fame rend hommage aux légendes de la première division anglaise. Plusieurs critères d’éligibilités sont requis pour avoir une chance de recevoir le précieux sésame, parmi lesquelles il faut avoir joué plus de 200 matchs en championnat, été élu joueur de la saison en Premier League durant son passage dans l’élite, avoir remporté le Golden Boot ou le Golden Glove ou encore avoir remporté trois championnats d’Angleterre. Le premier lauréat de l’année 2024 a confié au moment de la remise du prix, sa joie d’être « associé aux noms de ceux déjà récompensés, les Alan Shearer, Thierry Henry, Rio Ferdinand, je suis honoré d’être en leur compagnie. »

En 2023, Rio Ferdinand et Petr Cech avaient été récompensés par l’instance.

Arsenal s'en sort bien face à Chelsea et prend un point