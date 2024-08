Angleterre : Ashley Cole et Joleon Lescott nommés sélectionneurs adjoints

Cole and the gang.

Promu sélectionneur de l’Angleterre à la suite de la démission de Gareth Southgate, Lee Carsley – récent sélectionneur des Espoirs – a nommé les membres de son staff, comme l’annonce le Guardian. Et parmi les heureux élus, nous retrouvons deux coachs fraîchement diplômés : Ashley Cole et Joleon Lescott. Les deux anciens défenseurs internationaux vont ainsi faire leur début sur le banc de la sélection A, Cole ayant jusqu’ici occupé la fonction d’assistant auprès de Carsley chez les jeunes justement, de Frank Lampard à Chelsea et Everton, puis de Wayne Rooney à Birmingham City. Pour Lescott, l’expérience d’entraîneur se résume également à un rôle d’assistant avec les Espoirs anglais.

L’Angleterre doit se déplacer en République d’Irlande et recevoir la Finlande pour le compte de 1re journée de la Ligue B de Ligue des Nations (respectivement les 7 et 10 septembre prochains), et lancera donc son cycle post-Southgate. Concernant Carsley, le défi est également excitant, puisque ces deux rencontres feront office de période d’essai, à même de transformer (ou non) son intérim en contrat longue durée. Pour rappel, Ashley Cole compte 107 capes avec les Three Lions et a récemment été intégré le Hall of Fame de la Premier League, Joleon Lescott, lui, totalise 26 apparitions en équipe nationale et y a inscrit son seul but, contre la France, à l’Euro 2012.

