Pronostic Géorgie Luxembourg : Analyse, cotes et prono du barrage de l’Euro 2024

La Géorgie passe en finale face au Luxembourg

La Géorgie fait partie des nations qui ont le plus progressé lors de ces dernières années. Coachés par Sagnol, les Croisés s’appuient sur une génération dorée avec le portier Mamardashvili (Valence), Davitashvili (Bordeaux), Chakvetdadze (Watford), Mikautadze (Metz) et la star de cette équipe, Kvaratskhelia du Napoli. Lors de la phase de poules des qualifications pour l’Euro, les Géorgiens ont fini en 4e position d’un groupe très compliqué dans lequel on retrouvait l’Espagne, l’Écosse et la Norvège. À domicile, les hommes de Willy Sagnol s’étaient montrés solides, ne s’inclinant que contre la Roja. La Géorgie participe à ces barrages puisqu’elle avait remporté son groupe de Ligue des nations devant des équipes comme la Bulgarie ou la Macédoine du Nord. Ce jeudi, le peuple géorgien va pousser son équipe pour qu’elle atteigne la finale de ces barrages et décrocher ensuite une qualification historique pour l’Euro.

En face, le Luxembourg est également une nation qui a progressé lors des dernières années. Tombés dans un groupe relevé, les Lions rouges ont fini en 3e position derrière le Portugal et la Slovaquie, mais devant l’Islande ou la Bosnie Herzégovine. Lors de cette campagne de qualif, les Luxembourgeois avaient pourtant subi l’une des plus lourdes défaites de leur histoire face au Portugal (9-0). La bande de Luc Holz participe à ces barrages car elle a fini à la 3e place, mais doit disputer cette rencontre en déplacement. Pour tenter de passer le cap de ces demi-finales, le sélectionneur va s’appuyer sur ses hommes forts avec le portier de l’Union saint-gilloise Moris, le capitaine Jans, l’Ajaccien Chanot, le Bastiais Bohnert ou les attaquants Rodrigues et Sinani. Les frères Thill seront également de cette partie importante. Poussée par son public, la Géorgie devrait prendre le meilleur sur le Luxembourg.

