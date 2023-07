Pronostic DC United Inter Miami : Analyse, cotes et prono du match de MLS

DC United enchaîne face à l’Inter Miami

8e de la Conférence Est, DC United lutte pour conserver sa place de barragiste, voire revenir parmi le top 7, directement qualificatif pour les 8es de finale des play-off. La formation de Wayne Rooeny a parfaitement réagi en milieu de semaine en allant s’imposer sur la pelouse de Dallas (0-1) sur une réalisation de son Grec Fountas. Ce succès est très important, car la formation de Washington reste dans la ligne de mire de Charlotte, qui accuse 4 unités de retard. Déterminé à enchaîner après la victoire à Dallas, DC veut profiter de la réception de la lanterne rouge pour revenir sur les pas d’Atlanta. Rooney devrait aligner sa meilleure équipe avec le Grec Fountas, le Belge Benteke ou le jeune Américain Fletcher.

En face, l’Inter Miami attend impatiemment l’arrivée des stars pour relancer une franchise en difficulté. En effet, le club de David Bechkam occupe la dernière place du classement à l’Est et n’a plus aucune ambition dans cette dernière ligne droite. Avec les futures arrivées de Messi, voire celle de Busquets ou Alba, l’Inter espère repartir sur un nouveau cycle la saison prochaine. La formation dirigée par Tata Martino n’a pas abdiqué et vient de signer deux matchs nuls face à Austin (1-1) et contre Columbus Crew (2-2). Lors de cette dernière rencontre, Miami a affiché un très bel état d’esprit pour revenir au score à 2 reprises, avec une réalisation dans le temps additionnel. Martino ne peut toujours pas compter sur Corentin Jean, blessé, ou sur ses Brésiliens Jean Mota et Gregore, également touchés. Déterminé à revenir au niveau du top 7, le DC United de Rooney devrait prendre le meilleur sur l’Inter Miami, lanterne rouge à l’Est.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

