Wayne Rooney quitte Washington

Au moins, il part sur une bonne note.

La victoire décrochée face au New York City FC (2-0), samedi soir, aura été la dernière obtenue par Wayne Rooney en tant qu’entraîneur du DC United. Dans la foulée de ce succès, la franchise de la capitale américaine a publié un communiqué annonçant que sa collaboration avec l’ancien international anglais prenait fin. « Nous avons discuté avec Wayne et avons convenu qu’il était mieux pour nous de nous séparer », a expliqué Jason Levien, le coprésident des Men in Black.

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb — D.C. United (@dcunited) October 8, 2023

Le communiqué précise en outre que cette décision a été prise « d’un commun accord » entre les différentes parties. Pour l’heure, le DC United occupe pourtant la neuvième place de la conférence, qui est synonyme de participation aux barrages des play-off. Mais il n’a plus aucun match à disputer et sera à coup sûr dépassé par au moins l’un de ses poursuivants d’ici la fin de la saison régulière. Rooney était arrivé sur le banc du DCU – dont il avait déjà été joueur de 2018 à 2020 – en juillet 2022. Le voilà désormais à nouveau libre comme l’air.

Pile poil au moment où un autre United cher à son cœur traverse une zone de turbulences. Simple coïncidence ?

