Wayne Rooney rebondit à Birmingham

Même pas le temps de passer par Pôle Emploi.

Moins d’une semaine après avoir quitté son poste à Washington, Wayne Rooney a déjà retrouvé un banc sur lequel poser son postérieur. Et c’est un retour à la maison pour l’ancien buteur de Manchester United qui s’est engagé pour trois ans et demi avec Birmingham City, actuel sixième de Championship.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.

Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵

— Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023