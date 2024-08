Sildillia, l'autre Kiliann

Alors que l’équipe de France peine à faire la décision face à la Guinée dans son deuxième match de poule, la solution est finalement trouvée par un garçon plutôt inattendu. Défenseur et guère habitué à se projeter de la sorte en pleine surface, Kiliann Sildillia place un coup de tête gagnant, à la retombée d’un centre parfait de Michael Olise. Bien entrés dans leur compétition face aux Etats-Unis, les Bleus de Thierry Henry compostent leur billet pour les quarts de finale du tournoi olympique et commencent doucement à penser à la suite. Près de deux semaines plus tard, le latéral de Fribourg et ses copains n’ont plus qu’une étape à franchir pour assouvir leur rêve d’or, vendredi au Parc des Princes contre l’Espagne. Et le bonhomme aura de nouveau un rôle majeur à jouer.

Bien dans ses Jeux

« Ce but va lui faire du bien, je pense. Les gens vont un peu parler de lui, se félicitait le patron Henry après le but décisif de son poulain en début de tournoi. On l’a utilisé dans toutes les positions avec nous. Défenseur central, à droite, il doit rentrer de temps en temps, parfois c’est lui qui écarte. Là, il a dépassé ses fonctions. S’il ne dépasse pas sa fonction pour créer un surnombre dans la surface, il n’y a pas de but. » Nommé sélectionneur des Espoirs voilà un an, l’ancien coach de Monaco a fait de Sildillia son homme fort dans le couloir droit (presque) dès le début de l’aventure, avec réussite.

Depuis le début des Jeux olympiques, le Messin n’a pas manqué la moindre minute des matchs où il a été aligné (il était laissé au repos lors du dernier match de poule contre la Nouvelle-Zélande, une illustration supplémentaire de son importance pour la suite des événements). « Les Jeux, ça peut être quelque chose de particulier parce que ma maman a fait de l’athlétisme, elle a été championne de France. Elle a fait son petit parcours. Ça ferait un petit hommage », confiait-il en mars dernier auprès de L’Equipe. Sa place dans la fameuse liste n’a jamais vraiment fait de doute, et l’intéressé saisit sa chance pour se faire connaître dans l’Hexagone.

Pour se faire un nom

Parti de Metz à seulement 18 ans sans jamais revêtir le maillot de l’équipe première, c’est de l’autre côté du Rhin que Kiliann Sildillia a lancé sa carrière. Du côté de Fribourg, plus précisément, où il a monté une à une les dernières marches vers le monde professionnel. « C’était un club familial, dans lequel je me voyais grandir. On me laissait du temps, notamment dans l’adaptation au niveau de la culture et de la langue », justifiait-il encore il y a quelques mois. Quatre ans plus tard, le Mosellan, devenu titulaire indiscutable en Bundesliga, pourrait d’ailleurs découvrir la Ligue 1, lui qui est pisté avec insistance par l’Olympique de Marseille pour remplacer Jonathan Clauss.

Mais avant cela, le polyvalent défenseur (il évolue aussi régulièrement dans l’axe avec son club) se trouve face au plus grand défi de sa jeune carrière internationale. Au sein d’une équipe de France au potentiel offensif démontré, Sildillia voudra maintenir la solidité défensive affichée depuis le début du tournoi avec un seul petit but encaissé. Une mission loin d’être gagnée d’avance face à l’armada espagnole, guidée par un Fermín López en grande forme. Une magnifique occasion d’enfin se faire un nom dans son propre pays.

