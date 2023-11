Le Bayern se fait peur, mais s’impose contre Heidenheim

Bayern Munich 4-2 Heidenheim

Buts : Kane (14e et 44e), Guerreiro (72e) et Choupo-Moting (85e) pour le Bayern // Kleindienst (67e) et Best (71e) côté Heidenheim

Ouf…

Il s’en est fallu de peu. Opposé à Heidenheim, ancien pensionnaire de la deuxième division allemande et petit poucet de cette Bundesliga édition 2023-202, le Bayern Munich a bataillé jusqu’au bout pour arracher une victoire importante et ne pas se couvrir de ridicule (4-2). Un succès qui permet aux hommes de Thomas Tuchel de prendre provisoirement la première place du championnat en attendant le match du Bayer Leverkusen qui accueille l’Union Berlin ce dimanche.

Tout avait pourtant si bien commencé. Dominateur dans tous les secteurs de jeu, le Bayern Munich était rentré aux vestiaires avec deux buts d’avance. Conséquence d’une lucidité parfaite de son buteur phare Harry Kane. Servi par Leroy Sané par deux fois, l’ancien prince de Tottenham va d’abord trouver la lucarne gauche d’un joli caramel depuis la surface de réparation (1-0, 14e), avant de la trouver une deuxième fois, de la tête cette fois-ci, sur corner (2-0, 44e). Opportunistes, les promus vont revenir dans la partie en marquant sur leurs deux seuls tirs cadrés de la rencontre. L’attaquant Kleindienst réduit l’écart d’une frappe sèche (2-1, 67e) juste après l’heure de jeu. Quelques minutes plus tard, c’est Beste qui profite de la déviation de Min-jae Kim pour tromper Neuer (2-2, 70e). Conscient que son équipe perdait peu à peu le contrôle de la partie, Tuchel venait tout juste de faire entrer Guerreiro, Tel et Choupo-Moting. Le premier des trois va marquer d’une belle demi-volée pour sa première touche de balle (3-2, 70e). Le deuxième va servir le troisième pour le but du break (4-2, 70e).

Belle histoire de coaching.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Sarr, Min-jae Kim, Upamecano (Guerreiro, 61e), Mazraoui – Laimer, Pavlovic – Gnabry (Choupo-Moting, 61e), Müller (Tel, 61e), Sané – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Heidenheim (4-1-4-1) : Muller – Traoré, Mainka, Gimber, Fohrenbach – Maloney (Sessa, 61e) – Dinkci, Theuerkauf (Beck, 61e), Schoppner, Beste – Kleindienst. Entraîneur : Frank Schmidt.

