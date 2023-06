Tiens, un nouveau joueur de Dortmund rejoint le Bayern

Hop, un de plus.

Raphaël Guerreiro quitte Dortmund pour le champion d’Allemagne, le Bayern Munich. Le défenseur de 29 ans arrive libre en Bavière et a signé pour trois ans. Une recrue pour le Bayern, qui enrôle un joueur « polyvalent et expérimenté au niveau international », selon les mots de Jan-Christian Dreesen, président du directoire du FC Bayern. Guerreiro peut évoluer autant en position de latéral gauche qu’au milieu de terrain.

#ServusRapha 👋 Ablösefreier Neuzugang: #FCBayern nimmt Raphaël Guerreiro unter Vertrag. 🔴⚪ — FC Bayern München (@FCBayern) June 23, 2023

« Lorsque l’appel du FC Bayern est arrivé, ma décision a été prise rapidement. C’est un honneur pour moi de pouvoir jouer pour ce grand club, et j’apprécie aussi beaucoup Thomas Tuchel depuis l’époque où nous travaillions ensemble à Dortmund. Je vais tout donner pour que nous gagnions le plus de titres possible. C’est la philosophie du FC Bayern », a déclaré l’international portugais (64 sélections). L’ancien Lorientais aura passé sept saisons au BvB, joué 224 matchs et planté 40 buts.

Au pire, le Borussia n’a qu’à jouer en rouge la saison prochaine, ça ira plus vite.

