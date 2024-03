La belle boulette d’Alexander Nübel

Des nouvelles d’Alexander Nübel.

Après avoir fait le bonheur (relatif) de Monaco, le gardien garde les cages de Stuttgart. À l’occasion de la 27e journée de Bundesliga, son équipe recevait Heidenheim ce dimanche et tout ne s’est pas parfaitement déroulé pour lui : alors que les locaux menaient 2-0 avec notamment une réalisation signée Serhou Guirassy, le portier a été trahi par ses gants à l’heure de jeu et a offert un but à l’adversaire.

Nubel sa saison est plutôt bonne avec Stuttgart, à noter ce superbe arrêt cet après-midi.pic.twitter.com/I1paRONOit — AlexM🇲🇨 (@AlexisMrl98) March 31, 2024

Finalement, la rencontre s’est terminée sur le score improbable de 3-3. Avec, entre autres, un doublé de Tim Kleindienst qui a fait suite au CSC du dernier rempart et à une égalisation tardive au bout du temps additionnel de Deniz Undav afin d’éviter une défaite plus que frustrante.

Ou comment relancer une partie…