Gerard Piqué propose de passer les championnats à 16 clubs

En bon Catalan, Gerard Piqué aime la jouer grand révolutionnaire.

Après avoir grandement participé à rendre la Coupe Davis bien fade, Gerard Piqué s’attaque aux championnats de foot. Dans un entretien accordé à Bein Sports, dimanche, l’ancien défenseur du Barça, devenu homme d’affaires, propose de passer les championnats à 16 clubs. Son argument est simple et peut toujours se tenir à une époque où l’on dénonce les cadences infernales. « Je crois que réduire le nombre de matchs aiderait les joueurs à avoir plus de repos, donc moins de blessures, et ils n’arriveraient pas aussi fatigués lors des matchs importants », explique-t-il.

Convaincre les organisations

« Il faut faire en sorte que ces rencontres soient uniques, spéciales. Aujourd’hui, il y a trop de compétitions avec beaucoup de matchs », déplore celui qui compte développer la Kings League. Une proposition qui, à en croire les nombreuses complaintes ces dernières semaines, devrait mettre tout le monde d’accord chez les joueurs. Reste désormais à convaincre les organisations. « C’est le plus compliqué à mettre en place parce que les organisations veulent qu’il y ait beaucoup de matchs. L’UEFA, la FIFA… Dans le monde du football, il y a plusieurs organismes, et chacun regarde ses intérêts. C’est difficile de trouver un accord commun. »

Une bonne idée pour les grands clubs, peut-être, mais pour les plus petits ?

