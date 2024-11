Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Fameck ES vs Soetrich AS

Ce n’est pas l’équipe d’Arsenal de Wenger en 2013/2014 mais c’est tout comme ! En témoigne cette magnifique action collective menée par l’ES Fameck ce week-end. Superbe ballon piqué du numéro 6 dans le dos de la défense adverse pour l’attaquant qui dévie le ballon facilement à son coéquipier. Attention, ce n’est pas parce qu’on est en district que c’est du hasard.

2/ Jarville Jeunes Foot vs EF Reims Ste Anne

Dans ce genre de situation, le seul moyen d’empêcher un but, c’est de lever le drapeau de touche en espérant un miracle. Enorme action acrobatique du numéro 11 de l’EF Reims Ste Anne qui inscrit un ciseau à ras-de-terre à la suite d’un ballon remisé par l’adversaire contre son gré (on espère) sur la barre transversale avant de revenir sur l’attaquant. La suite, on la connaît.

3/ Fleac ES vs Rouillac FC

Pas besoin d’aller en Arabie Saoudite pour voir du CR7. Ce week-end, il fallait aller du côté de la Nouvelle-Aquitaine pour assister au très beau festival du numéro 18 de l’ES Fleac, avec notamment un beau « Ronaldo chop » qui laisse son adversaire sur les talons. Pour sa défense, c’est probablement dû à la hauteur de la pelouse.

4/ Treize Septiers SM vs Verrie ST-Aubin VDS

Vent ou pas vent. Le numéro 8 du Treize Septiers SM ne s’est pas posé de question ce week-end. Il inscrit un but d’anthologie dans cette rencontre de la Coupe de Vendée. Un incroyable coup-franc (habituellement indirect) du milieu de terrain pour le plus grand bonheur des fans. Est-ce qu’il l’a fait exprès ou non ? Il n’y a que lui qui peut nous le dire.

5/ Labrit Forest FC vs Latrille US

En bon renard des surfaces, l’attaquant de Labrit Forest FC n’y est pas allé de main morte avec le gardien adverse. Conscient de l’enjeu de ce match de Coupe des Landes, il place un magnifique lob à la suite d’une récupération de balle facile. Une erreur et on retient la leçon.

