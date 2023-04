Monza surprend l’Inter

Inter 0-1 Monza

But : Caldirola (78e) pour les Biancorossi

À San Siro ce samedi soir, l’Inter n’a pas su faire fructifier le succès contre Benfica mardi, en s’inclinant devant Monza (0-1). Pour laisser l’AC Milan conserver son avance en quatrième position, malgré son nul dans l’après-midi à Bologne.

Et le premier à s’être illustré se nomme Romelu Lukaku. D’abord d’une volée fuyant le cadre de peu (4e), puis en servant Joaquin Correa, dont la frappe a été stoppée in extremis par le retour d’Armando Izzo (14e). Des Intéristes en large possession du ballon, mais sans parvenir à trouver la faille de Michele Di Gregorio. Avant la pause, le tir de Robin Gosens s’est ainsi envolé loin du but (20e), au même titre que celui de Correa, détourné par le portier (24e).

Comme face à la Salernitana la semaine dernière, les Nerazzurri finissent alors par s’exposer à force de rater, et Carlos Augusto ne passe pas loin d’ouvrir la marque d’une frappe croisée venue s’écraser sur le petit filet extérieur (48e). Une alerte suivie d’effet, puisqu’à vingt minutes du terme, Luca Caldirola, oublié sur corner, punit les hôtes (0-1, 78e). Entré en jeu, Lautaro Martínez tentera bien de ramener les siens à la surface, mais son tir flottant termine dans la niche de Di Gregorio (81e). Du gâchis et des regrets.

Inter (3-5-2) : Onana – Bastoni, De Vrij (Acerbi, 51e), Darmian (Džeko, – Gosens, Mkhitaryan (Çalhanoğlu, 71e), Asllani (Brozović, 71e), Barella, Dumfries – Correa (Martínez, 71e), Lukaku. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio – Izzo (Marlon, 85e), Pablo Marí, Caldirola – Ciurria, Rovella (Machín, 59e), Pessina, Carlos Augusto – Colpani (Bridelli, 59e), Sensi (Caprari, 29e) – Dany Mota (Valoti, 85e). Entraîneur : Raffaele Palladino.

L'Inter rétrécit Benfica