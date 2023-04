L’Inter rétrécit Benfica

Sérieuse et appliquée, la formation de Simone Inzaghi a livré une prestation parfaite sur la pelouse de Benfica (0-2) et fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Benfica 0-2 Inter

Buts : Barella (51e), Lukaku (SP) (82e) pour l’Inter

La Ligue des champions a cette vertu de sublimer des équipes qui galèrent. Sans la moindre victoire en championnat depuis près d’un mois et demi, en difficulté au moment de conclure, l’Inter de Simone Inzaghi a pourtant livré un récital sur la pelouse de Benfica, pour un remake de la finale de 1965, ce mardi soir en quarts de finale allers de la Ligue des champions. Une manière de rappeler aux Lisboètes, annoncés favoris, que l’expérience dans la compétition reine ne s’achète pas. Un score confortable et mérité pour les Nerazzurri qui peuvent aborder la manche retour avec deux buts d’avance et une bonne dose d’assurance pour que leur aventure européenne se poursuive.

Rafa Silva, puis le néant pour Benfica

Dans un Estádio da Luz bruyant et en attente d’un grand match après le (nouveau) revers face à Porto samedi en championnat, les hommes de Roger Schmidt peinent à démarrer face à une formation milanaise bien en place et agressive. Il faut attendre un bon quart d’heure pour voir les Benfiquistes se procurer la seule et véritable occasion de ce premier acte qui intervient à la suite d’un centre de Grimaldo, mal repoussé par Federico Dimarco, que Rafa Silva pense convertir avant de voir André Onana sortir le grand jeu.

La seule véritable alerte pour l’Inter de Simone Inzaghi, qui aurait pu se montrer bien plus dangereuse sans un déchet technique rédhibitoire illustré par le pourtant très perfectionniste Dimarco. Hormis une tentative lointaine et vicieuse de Francesco Acerbi, l’Inter fait courir Benfica sans forcément l’inquiéter. Une question de temps.

Barella, Lukaku, l’Inter à un pas des demies

Dès le retour des vestiaires, la bande de Bastoni continue sur le même rythme et va même rapidement débloquer la situation. Après une percée, le défenseur central italien délivre un véritable bonbon sur la tête de Nicolo Barella qui met le cuir hors de portée d’Odysséas Vlachodimos (0-1, 51e). Un gros coup de massue sur la tête des Lisboètes, qui a le mérite de réveiller les troupes : Benfica est à deux doigts d’égaliser dans la foulée, mais Denzel Dumfries réalise un superbe sauvetage devant Rafa Silva, alors que l’ex João Mário avait causé des dégâts. Un réveil ? Non, un sursaut, seulement, car désormais avide de contre-attaques, c’est l’Inter qui va se procurer les meilleures occasions par la suite.

Vlachodimos sauve la patrie en sortant aux devants d’Henrikh Mkhitaryan, puis à deux reprises face à Dumfries sur une nouvelle attaque rapide italienne. Benfica est sur un fil qui va s’effilocher définitivement lorsque João Mário concède un penalty un peu sévère en contrant de la main un centre du remuant Dumfries. Lukaku prend le cuir en mains et offre un break logique à l’Inter (0-2, 82e). En fin de rencontre, Gonçalo Ramos a l’occasion de réduire l’écart, mais perd son duel face à Onana. Le message est passé : Benfica devra faire un exploit à San Siro dans une semaine pour empêcher l’Inter d’accéder au dernier carré.

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos – Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo – Florentino (David Neres, 64e), Chiquinho – João Mário, Rafa Silva, Aursnes – Goncalo Ramos. Entraîneur : Roger Schmidt.

Inter (3-5-2) : Onana – Bastoni (De Vrij, 90e), Darmian, Acerbi – Dimarco (Gosens, 62e), Mkhitaryan, Brozović, Barella, Dumfries (D’Ambrosio, 86e) – Džeko (Lukaku, 62e), Lautaro Martínez (Correa, 62e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

