Takehiro Tomiyasu prolonge avec Arsenal

Partis pour dominer pendant 10 ans ?

Toujours leader du championnat anglais devant Liverpool et Manchester City alors qu’il reste dix journées, Arsenal continue de renforcer son projet à long terme. Après la prolongation de Ben White la semaine dernière, le club londonien vient d’annoncer sur ses réseaux avoir signé un nouveau contrat avec Takehiro Tomiyasu. Toujours blessé à un mollet depuis mi-février, le latéral japonais de 25 ans était engagé avec les Londoniens jusqu’en 2025. La durée de son nouveau contrat n’est pas connue, le club parlant d’un « contrat à long-terme ».

Comme pour le latéral anglais, les Gunners ont réalisé une vidéo montrant ses coéquipiers et son entraîneur Mikel Arteta parler de lui. Ce dernier justement, s’est montré très élogieux envers le joueur qui les a rejoint à l’été 2021 en provenance de Bologne. « Nous sommes très heureux que Tomi s’engage avec nous pour l’avenir. Outre ses qualités et sa force, l’attitude, la mentalité et les valeurs de Tomi sont de très haut niveau. Il est aimé de tous et fait partie intégrante de l’équipe depuis qu’il nous a rejoints », a déclaré le manager espagnol, sur le site internet d’Arsenal.

Tomi assure.

